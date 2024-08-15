В Москве на станции загорелся электровоз

В Москве на станции загорелся электровоз. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел ночью 15 августа на станции Перово. Машинист рассказал оперативникам, что находился в другом локомотиве, услышал хлопок и увидел кабину, объятую огнем.

Пожар за полчаса потушили сотрудники депо, никто не пострадал. На место были вызваны сотрудники полиции и ФСБ.

Причины пожара пока точно неизвестны, однако следователи и сотрудники депо подозревают, что локомотив кто-то поджег.