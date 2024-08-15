В Иркутской области упал бомбардировщик Ту-22м
В Иркутской области упал бомбардировщик Ту-22м. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Предварительно, самолет потерпел крушение в Черемховском районе в Иркутской области.
В Минобороны рассказали, что Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полета.
Экипаж катапультировался, их жизни угрозы нет. Самолет упал в безлюдной местности, на земле обошлось без разрушений.
По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.