В Иркутской области мужчину зарезали на кассе магазина накануне дня рождения

В Иркутске мужчину зарезали на кассе магазина накануне дня рождения. Об этом в четверг, 15 августа, сообщили в группе «Омбудсмен полиции» ВКонтакте.

Супруги отправились за покупками. В очереди на оплату у женщины возник спор с другим покупателем. Муж вступился за нее и получил от незнакомца удар ножом в грудь. Пострадавший умер в машине скорой помощи. До своего 49-летия он не дожил всего день.

Убийцу задержали по горячим следам.