В Госдуме предложили разработать школьную форму в стиле императорской России и СССР

По словам автора проекта, в последнее время появилась дискуссия по поводу необходимости возвращения единой школьной формы.

В Госдуме предложили разработать школьную форму в стиле императорской России и СССР. Об этом сообщил зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в своем Telegram-канале.

Данную идею он направил на рассмотрение министру просвещения.

По словам автора проекта, в последнее время появилась дискуссия по поводу необходимости возвращения единой школьной формы.