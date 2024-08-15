В Екатеринбурге нашли труп студента, пропавшего три месяца назад

В Екатеринбурге нашли труп студента, пропавшего три месяца назад. Об этом сообщает URA.RU.

Труп 23-летнего студента Уральского аграрного университета нашли 14 августа в парке на проезде Конюшенный.

Отмечается, что погибший числился пропавшим без вести с 14 мая. В тот день он вышел из дома и поехал в свой университет, но по дороге узнал от одногруппников, что встречу в вузе отменили и поехал домой. Больше его никто не видел.

Причина смерти молодого человека устанавливается.