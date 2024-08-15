В Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера

При таком статусе пострадавшим выделяют средства из госбюджета.

В Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера. Об этом сообщили в МЧС России.

При таком статусе пострадавшим выделяют средства из госбюджета. Людям полагается единовременная выплата в 15 тыс. рублей, при частичной утрате имущества первой необходимости — 75 тыс. рублей, при полной — 150 тыс. рублей.

Выплаты родственникам погибших составляют 1,5 млн рублей. Получившим средний или тяжкий вред здоровью направляют 600 тыс. рублей. В случаях легкого вреда здоровью помощь составит 300 тыс. рублей, подчеркнули в ведомстве