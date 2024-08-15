В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали четыре человека
В четверг, 15 августа, ВСУ атаковали с помощью дрона село Дунайка. Ранения получили четыре мирных жителя.
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В четверг, 15 августа, ВСУ атаковали с помощью дрона село Дунайка. Ранения получили четыре мирных жителя.
Троих пострадавших с минно-взрывными травмами госпитализировали. Еще одной пострадавшей оказана амбулаторная помощь.
Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.