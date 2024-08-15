Умерла знаменитая советская летчица Галина Брок-Бельцова
Ей было 99 лет. Галина Павловна пошла на фронт в 18 лет. Она совершила десятки боевых вылетов и встретила День Победы в Литве.
Умерла знаменитая советская летчица Галина Брок-Бельцова. Об этом сообщает ТАСС.
Ей было 99 лет. Галина Павловна пошла на фронт в 18 лет. Она совершила десятки боевых вылетов и встретила День Победы в Литве.
После окончания войны она поступила в МГУ, а затем получила степень кандидата исторических наук, передавала знания студентам и писала книги.
В последние годы Галина Павловна занималась воспитанием молодежи и общественной деятельностью.
Фото: ТАСС