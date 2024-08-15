Скрывавшийся в Рязани убийца трех человек отправился на СВО и сбежал

Речь о Юрии Метелице, которого задержали в 2017 году.

Скрывавшийся в Рязани убийца трех человек отправился на СВО и сбежал. Об этом сообщило издание «МК».

50-летнего мужчину объявили в розыск за самовольное оставление одного из воинских формирований в зоне специальной военной операции на Украине.

По информации издания, речь идет о Юрии Метелице. Он принимал участие в убийстве предпринимателя Михаила Вюнша, его водителя и охранника. Преступник в составе группы в декабре 2002 года установил взрывное устройство на придорожный столбик у дороги около поселка Заря Балашихинского района Подмосковья, где должен был проезжать автомобиль жертвы. Взрыв прогремел, когда машина поравнялась со столбиком. Коммерсант, его водитель и охранник погибли на месте.

Метелице удалось сделать поддельные документы и скрыться в Рязанской области. Однако в 2017 году он был задержан, а в 2018 году осужден Мособлсудом к 15 годам колонии.

В мае прошлого года Метелица подписал контракт и отправился в зону СВО.

Недавно в полицию обратилась дочь осужденного с просьбой помочь найти его. Выяснилось, что в ноябре прошлого года преступник сбежал из зоны боевых действий.

Подробнее об убийстве можно прочитать по ссылке.