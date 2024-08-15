Скончался основатель авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России» Александр Харчевский
Ему было 74 года.
Скончался основатель авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России», военный летчик-снайпер Александр Харчевский. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на главу Липецкой области Игоря Артамонова.
Ему было 74 года.
Харчевский провел свыше полусотни учебных воздушных боев с западными военными летчиками на международных соревнованиях и одержал победу в каждом из них.
Он был одним из основателей пилотажной группы «Соколы России».