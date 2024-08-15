Синоптики рассказали, когда в Рязанскую область вернется жара

Причиной станет атлантический циклон, который выйдет на север Европейской России.

Синоптики рассказали, когда в Рязанскую область вернется жара. Информация появилась на сайте Гидрометцентра России.

Отмечается, что уже в эти выходные, 17 и 18 августа, жителей региона ждет теплая погода не только днем, но и ночью.

Причиной станет атлантический циклон, который выйдет на север Европейской России.

В субботу и воскресенье будет пасмурно, ожидаются кратковременные дожди, но температура воздуха прогреется до +26 — 27 градусов.

С 19 по 21 августа Рязанскую область накроет июльская жара. Столбик термометра покажет отметку +29.

По данным синоптиков, теплая погода продержится в регионе до конца следующей недели.