Швакова: Рязанская область наращивает темпы сотрудничества с Китаем

Рязанская область наращивает темпы сотрудничества с Китаем. Об этом сообщила зампред правительства региона Юлия Швакова.

«Продолжаем укреплять деловое сотрудничество с Китаем, в том числе в рамках договоренностей, достигнутых с китайскими партнерами в ходе визита делегации Рязанской области в КНР во главе с губернатором Павлом Малковым в апреле этого года», — написала она.

Китайская Народная Республика традиционно входит в первую пятерку стран-контрагентов Рязанской области по товарообороту и включена в экспортную стратегию региона в качестве приоритетного направления сотрудничества.

«Наша задача — реализовать с китайскими партнерами ряд совместных проектов, в том числе на территории Рязанской области. Для инвесторов из КНР у нас уже установлен режим наибольшего благоприятствования, есть готовые площадки с необходимой инфраструктурой», — отметила Швакова.

По ее словам, обсудили взаимодействие в сфере образования и культуры с полномочным министром посольства КНР в РФ Чжаном Вэй, сотрудниками посольства, а также с советником-посланником посольства Китайской Народной Республики Фэном Литао.

Отмечается, что на сегодняшний день в Рязани уже девять школ внедряют изучение китайского языка, а на Кафедре восточных языков РГУ имени Есенина с 2008 года готовят переводчиков с китайского.

В этом году празднуется 75-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и КНР. Одним из главных культурных событий региона, приуроченных к этой дате, станет выставка китайской культуры, которая пройдет в сентябре в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике и в уникальном Музее мировой каллиграфии в селе Орехово Спасского района, который был создан руководителем Ассоциации частных и народных музеев России Алексеем Шабуровым. На обеих площадках будут представлены свыше 500 работ ведущих китайских мастеров.

Параллельно с этим пройдет седьмой Ежегодный Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области», на который ожидаем китайскую делегацию. Форум направлен на укрепление международной кооперации.

Кроме того, в октябре текущего года планируется организовать презентацию потенциала нашего региона в Пекине, включая выставочную экспозицию и деловую миссию региональных предпринимателей.