Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
21°
Птн, 16
23°
Сбт, 17
26°
ЦБ USD 90.01 -2.65 15/08
ЦБ EUR 100.31 -0.25 15/08
Нал. USD 88.50 / 89.50 15/08 12:25
Нал. EUR 97.50 / 99.00 15/08 12:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
2 280
В Борках провели соревнования по сапбордингу «Рязанское Лукоморье»
В соревнованиях на сапах участвовали 26 команд, в каждо...
12 августа 11:35
2 488
Условный срок за сделку со следствием. В Рязани вынесли приговор право...
Приговор одному из участников по делу о мошенничестве в...
11 августа 17:35
3 239
Успеть за 60 дней. Почему рязанцам не стоит откладывать покупку автомо...
О ситуации на российском и, в частности, рязанском авто...
6 августа 11:32
6 098
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
С начала года газовики выявили 650 опасных нарушений в домах рязанцев

С начала 2024 года специалисты «Рязаньгоргаз» за различные нарушения отключили 650 газовых приборов в домах рязанцев, 53 из них — за самовольные подключения к сети газопотребления.

Специалисты проверили более 150 тысяч квартир и частных домовладений, что позволило вовремя выявить и устранить неисправности.

Одно из самых опасных нарушений — самовольная замена и ремонт газовых приборов. Газовики отмечают, что непрофессиональные действия могут привести к утечке газа или нарушению тяги в дымовых и вентиляционных каналах, что создает угрозу жизни и здоровью жильцов всего дома.

Также причинами приостановки газоснабжения стали отсутствие тяги, разукомплектованность оборудования, нарушения работы автоматики безопасности, неисправности устаревших газовых приборов, не подлежащих ремонту.

«Наша главная задача — обеспечить безопасное газоснабжение потребителей. Поэтому напоминаем, что самовольный ремонт и замена оборудования могут привести к взрыву газовоздушной смеси или отравлению угарным газом», — отметила начальник службы по ремонту и обслуживанию внутридомового газового оборудования АО «Рязаньгоргаз» Светлана Мульцина.

Справка.

АО «Рязаньгоргаз» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет транспортировку природного газа, техническое обслуживание и эксплуатацию газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в г. Рязань.