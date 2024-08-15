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Рязанские власти через суд требуют предпринимателей вернуть гранты на туризм
Самые большие суммы в исках для возврата предъявили к ООО «Стол.Ком» — в общей сложности 5,3 миллиона рублей и к ООО «Экопроект» и «Бравос» по три миллиона. Кроме того, ответчиками будут три индивидуальных предпринимателя.

Рязанский комитет инвестиций и туризма через суд требует вернуть гранты, выданные на развитие туризма, от семи организаций и предпринимателей. Соответствующая информация появилась в картотеке Арбитражного суда.

Грантовые средства требуют вернуть, потому что те были нереализованы.

Самые большие суммы в исках для возврата предъявили к ООО «Стол.Ком» — в общей сложности 5,3 миллиона рублей и к ООО «Экопроект» и «Бравос» по три миллиона. Кроме того, ответчиками будут три индивидуальных предпринимателя.

Общая сумма исков — 20 миллионов 186 тысяч 979 рублей.

Согласно документам, предварительные слушания по разным искам назначили на 8 и 10 октября.