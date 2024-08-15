Рязанская область вновь заняла лидирующую позицию в рейтинге РФ по экспорту

13 — 14 августа в Москве Российский экспортный центр провел окружное совещание по вопросу реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах Центрального федерального округа. В составе Рязанской делегации участвовали представители министерства экономического развития региона и Центра поддержки экспорта Агентства развития бизнеса.

На совещании подвели промежуточные итоги 2024 года по реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Рязанская область продолжает оставаться в лидерах как в федеральном округе, так и по стране. Регион занял 1-е место в ЦФО по уровню внедрения инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 и 2-е место в РФ по динамике и эффективности их реализации.

Отмечается, что экспортный стандарт внедряется в Рязанской области пятый год. Сейчас введены 14 инструментов, при плане — семь.

При подведении итогов учитывались степень внедрения инструментов Регионального экспортного стандарта, исполнение мероприятий региональной программы развития экспорта, присутствие региона за рубежом, расширение деловых связей региональных предприятий, их обучение и развитие системы подготовки кадров в области.

Рязанский центр поддержки экспорта в числе лидеров по количеству лучших региональных практик поделился своим опытом работы с компаниями, ориентированными на экспорт.