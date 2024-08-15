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Рязанская компания планирует оптимизацию производства черных концентратов

Компания «Лига-Фекс» продолжает свое участие в нацпроекте «Производительность труда». Вместе с экспертами Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса Рязанской области рабочая группа обсудила завершение этапа «Диагностика».

Для внедрения улучшений рабочей группой выбран участок производства черных концентратов для полимеров. Здесь планируется сократить выявленные потери с помощью улучшения эргономики рабочих мест, внедрения автономного технического обслуживания, управления рисками, связанными с безопасностью. В результате на участке планируется сократить производственный цикл на 15%, повысить выработку на 20%, а запасы на производстве сократить на 10%.

«Наш самый ценный актив — это наши сотрудники. В нацпроекте у нас сформировалась отличная команда активистов, которая будет двигать изменения на предприятии. Ожидаем, что по факту реализации разработанного вместе с сотрудниками РЦК плана, у нас высвободится время и активы для развития, в том числе обучения сотрудников», — прокомментировал итоги первого этапа нацпроекта технический директор ООО «Лига-Флекс» Владимир Шалдаев.

Компания «Лига-Флекс» специализируется на изготовлении суперконцентратов, красителей, модифицирующих добавок, меловых добавок, растворителей и картонных гильз. Предприятие присоединилось к нацпроекту «Производительность труда» в мае 2024 года после того, как смогла улучшить свои показатели благодаря проекту «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области».