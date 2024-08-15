Рязанка перевела мошенникам почти два миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело.

Рязанка перевела мошенникам почти два миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что в полицию обратилась 30-летняя жительница Шиловского района.

Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что произошла утечка банковских данных, и злоумышленники якобы пытаются оформить на ее имя крупный кредит.

Потерпевшая выполнила инструкции звонившего в течение 10 дней. Она перевела на указанный счет личные деньги, оформила несколько кредитов.

В результате отдала мошенникам 1 миллион 809 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.