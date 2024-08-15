Россиянам назвали слова, по которым можно вычислить мошенников

В банке рассказали, что прекратить разговор следует, если собеседник просит сообщить код из СМС или данные карты. Также о преступниках сигнализируют слова «ФСБ», «МВД», «Центральный банк» и «безопасный счет».