Россиянам назвали слова, по которым можно вычислить мошенников
В банке рассказали, что прекратить разговор следует, если собеседник просит сообщить код из СМС или данные карты. Также о преступниках сигнализируют слова «ФСБ», «МВД», «Центральный банк» и «безопасный счет».
Россиянам назвали слова, по которым можно вычислить мошенников. Об этом сообщает пресс-служба «Сбера».
В банке рассказали, что прекратить разговор следует, если собеседник просит сообщить код из СМС или данные карты. Также о преступниках сигнализируют слова «ФСБ», «МВД», «Центральный банк» и «безопасный счет».