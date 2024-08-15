Под Рязанью двое подростков на мопеде попали в ДТП
Авария произошла в селе Вышгород утром 15 августа. 13-летний подросток за рулем мопеда «Альфа» врезался в автомобиль Renault Logan, под управлением 38-летнего водителя.
Под Рязанью двое подростков на мопеде попали в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла в селе Вышгород утром 15 августа. 13-летний подросток за рулем мопеда «Альфа» врезался в автомобиль Renault Logan, под управлением 38-летнего водителя.
В результате водителя мопеда, а также его 14-летнего пассажира госпитализировали с различными травмами.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.