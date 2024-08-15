На окраине Рязани полицейские поймали 11-летнего водителя квадроцикла

Родителей мальчика привлекут к административной ответственности.

На окраине Рязани патрульные полицейские остановили квадроцикл под управлением ребенка

В среду, 14 августа, во время патрулирования улиц поселка Соколовка сотрудники Отдельного батальона ППСП УМВД России по Рязанской области остановили квадроцикл, за рулем которого находился мальчик младшего подросткового возраста. Как выяснилось, водителю 11 лет, а квадроцикл он взял покататься у старшего брата. Патрульные полицейские провели с ребенком воспитательную беседу. К разбирательству подключились сотрудники Госавтоинспекции. Родители мальчика, допустившие управлением им транспортным средством, будут привлечены к административной ответственности.