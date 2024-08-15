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Гинцбург: российская вакцина от оспы обезьян почти готова
По его словам, этап научно-исследовательской работы уже завершен.

Российская вакцина от оспы обезьян почти готова, а на доклинические и клинические испытания может уйти год-полтора. Об этом РЕН. ТВ сообщил директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, этап научно-исследовательской работы уже завершен.

Вакцина будет предназначена как для людей, которые могли только-только заразиться, чтобы купировать инфекцию на начальных стадиях, так и для тех, кто хочет превентивно защититься от оспы.