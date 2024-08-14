Во Владивостоке подросток утонул во время купания с друзьями

Во Владивостоке подросток утонул во время купания с друзьями. Об этом в среду, 14 августа, сообщил Telegram-канал «Amur Mash».

Компания несовершеннолетних отдыхала со спиртным на городской набережной, на которой запрещено купание. Дети решили поплавать. 15-летний юноша почти сразу пошел ко дну, цеплялся за друзей, но те смеялись. Подросток с криком «Помогите» скрылся под водой.

Со слов друзей, школьник был пьян.

СК проводит проверку из-за продажи алкоголя несовершеннолетним.