В Солотче засняли стихийную парковку постояльцев гостиницы на газоне

Местные жители также выразили недовольство из-за громкой музыки в позднее время.

В Солотче засняли стихийную парковку постояльцев гостиницы на газоне. Об этом в среду, 14 августа, сообщил Telegram-канал «Солотча инфо».

Инцидент произошел 10 августа. Со слов автора ролика, гостям парк-отеля «Паустовский» не хватило парковочных мест и они оставили автомобили на зеленой зоне.

Также местные жители выразили недовольство из-за громкой музыки в позднее время.