В Рязанской области задержали педофила

На улице он подошел к семилетней девочке, сказал, что знает ее родителей и что те попросили привести ее домой. Вместо этого мужчина повел девочку к себе домой, где проживает с сожительницей. Там он пытался совершить с девочкой половой акт.

В Рязанской области задержали педофила. Об этом сообщает Telegram-канал «Новая газета-Рязань».

62-летнего мужчину задержали в Шилове. Он оказался ветераном боевых действий в Афганистане.

По данным издания, на улице он подошел к семилетней девочке, сказал, что знает ее родителей и что те попросили привести ее домой. Вместо этого мужчина повел девочку к себе домой, где проживает с сожительницей. Там он пытался совершить с девочкой половой акт.

Инцидент произошел 12 августа. В ходе розыска девочка была найдена и возвращена родителям.

Следственный комитет отказался комментировать информацию, ссылаясь на интересы следствия.