В Рязанской области задержали педофила
На улице он подошел к семилетней девочке, сказал, что знает ее родителей и что те попросили привести ее домой. Вместо этого мужчина повел девочку к себе домой, где проживает с сожительницей. Там он пытался совершить с девочкой половой акт.
В Рязанской области задержали педофила. Об этом сообщает Telegram-канал «Новая газета-Рязань».
62-летнего мужчину задержали в Шилове. Он оказался ветераном боевых действий в Афганистане.
По данным издания, на улице он подошел к семилетней девочке, сказал, что знает ее родителей и что те попросили привести ее домой. Вместо этого мужчина повел девочку к себе домой, где проживает с сожительницей. Там он пытался совершить с девочкой половой акт.
Инцидент произошел 12 августа. В ходе розыска девочка была найдена и возвращена родителям.
Следственный комитет отказался комментировать информацию, ссылаясь на интересы следствия.