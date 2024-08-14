В Рязанской области в ДТП пострадал годовалый ребенок

Отмечается, что авария произошла во вторник, 13 августа, в Касимовском районе.

В Рязанской области в ДТП пострадал годовалый ребенок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария произошла во вторник, 13 августа, на девятом километре автодороги «Касимов — Новая Деревня — Елатьма — Савостьяново — Ардабьево — Дмитриево» в Касимовском районе.

39-летний местный житель на «Хендэ» не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП пострадали годовалый ребенок и 34-летняя пассажирка.

Проводится проверка.