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В Рязани запустили сервис доставки продуктов с рецептами «Шефмаркет»
«Шефмаркет» — это сервис доставки продуктов с рецептами от шеф-поваров № 1* в России.

«Шефмаркет» — это сервис доставки продуктов с рецептами от шеф-поваров № 1* в России.

Как работает сервис?

Каждую неделю на сайте появляется 60 новых блюд от шеф-поваров. Блюда разделены на пять меню:

  • Семейное — для семей с детьми и для тех, кто предпочитает более простые блюда;
  • Оригинальное — для гурманов;
  • 20 минут — для занятых;
  • Баланс — для функционального питания;
  • Праздничное — 15 больших блюд для любого торжества.

Можно включить в заказ любые понравившиеся блюда — от трех до девяти штук, на две-четыре персоны. В назначенный день к вам приедет коробка с отобранными и расфасованными продуктами и пошаговыми фоторецептами. Доставка бесплатная.

Как сделать заказ?

Выбирайте актуальное меню недели, отмечайте блюда, оформляйте доставку. Можно доставку сделать регулярной со скидкой 10%, а также получать кешбэк.

Плюсы и выгода

  1. Меню — разнообразное и уникальное. Готовить будет интересно и познавательно.
  2. Как правило, в готовку вовлекаются все члены семьи. Мужчины и дети рвутся помогать, а иногда и забирают весь процесс на себя.
  3. Это не дорого. Привезем точное количество необходимых ингредиентов для выбранных вами блюд.
  4. Продукты высочайшего качества. Закупаем их напрямую у производителей и тщательно проверяем на производстве.
  5. Это легко. Готовить по рецепту просто. Также, мы маринуем и режем мясо, чистим рыбу, нарезаем морковь и тыкву, варим уникальные соусы, которые придают блюдам финальный шефский вкус. Вам оставляем самое приятное — готовить и наслаждаться результатом, не тратя лишнее время.
  6. Заботимся о природе — забираем использованные клиентами коробки и термопакеты, стерилизуем их и отправляем во вторичное использование или на переработку.

Хочу попробовать, с чего лучше начать?

Идеальный вариант — заказать наш Пробный сет со скидкой 50%. Это три ужина на двоих, шесть больших порций.

Вы сможете все распробовать и решить, подходит ли вам такой формат.

О важном

Наша миссия — производить здоровую и вкусную еду, обеспечивать высокий уровень сервиса, соответствующий высоким ожиданиям наших клиентов. А также вести бизнес с полным осознанием нашей ответственности перед сегодняшними и будущими поколениями людей в России и во всем мире — сокращая отходы продуктов питания и загрязнение природы.

* — Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP, 2019-2024