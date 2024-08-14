В Рязани запустили сервис доставки продуктов с рецептами «Шефмаркет»

«Шефмаркет» — это сервис доставки продуктов с рецептами от шеф-поваров № 1* в России.

«Шефмаркет» — это сервис доставки продуктов с рецептами от шеф-поваров № 1* в России.

Как работает сервис?

Каждую неделю на сайте появляется 60 новых блюд от шеф-поваров. Блюда разделены на пять меню:

Семейное — для семей с детьми и для тех, кто предпочитает более простые блюда;

Оригинальное — для гурманов;

20 минут — для занятых;

Баланс — для функционального питания;

Праздничное — 15 больших блюд для любого торжества.

Можно включить в заказ любые понравившиеся блюда — от трех до девяти штук, на две-четыре персоны. В назначенный день к вам приедет коробка с отобранными и расфасованными продуктами и пошаговыми фоторецептами. Доставка бесплатная.

Как сделать заказ?

Выбирайте актуальное меню недели, отмечайте блюда, оформляйте доставку. Можно доставку сделать регулярной со скидкой 10%, а также получать кешбэк.

Плюсы и выгода

Меню — разнообразное и уникальное. Готовить будет интересно и познавательно. Как правило, в готовку вовлекаются все члены семьи. Мужчины и дети рвутся помогать, а иногда и забирают весь процесс на себя. Это не дорого. Привезем точное количество необходимых ингредиентов для выбранных вами блюд. Продукты высочайшего качества. Закупаем их напрямую у производителей и тщательно проверяем на производстве. Это легко. Готовить по рецепту просто. Также, мы маринуем и режем мясо, чистим рыбу, нарезаем морковь и тыкву, варим уникальные соусы, которые придают блюдам финальный шефский вкус. Вам оставляем самое приятное — готовить и наслаждаться результатом, не тратя лишнее время. Заботимся о природе — забираем использованные клиентами коробки и термопакеты, стерилизуем их и отправляем во вторичное использование или на переработку.

Хочу попробовать, с чего лучше начать?

Идеальный вариант — заказать наш Пробный сет со скидкой 50% . Это три ужина на двоих, шесть больших порций.

Вы сможете все распробовать и решить, подходит ли вам такой формат.

О важном

Наша миссия — производить здоровую и вкусную еду, обеспечивать высокий уровень сервиса, соответствующий высоким ожиданиям наших клиентов. А также вести бизнес с полным осознанием нашей ответственности перед сегодняшними и будущими поколениями людей в России и во всем мире — сокращая отходы продуктов питания и загрязнение природы.

* — Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP, 2019-2024