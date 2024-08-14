В Рязани полицейские поймали 14-летнего подростка за рулем автомобиля

Родителям подростка грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

В Рязани полицейские поймали 14-летнего подростка за рулем автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что наряд ППС на улице Дягилевской заметили автомобиль, водитель которого выглядел слишком молодо. Полицейские остановили машину и установили, что ей управлял 14-летний местный житель.

Родителям подростка грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей.