В Рязани полицейские поймали 14-летнего подростка за рулем автомобиля
Родителям подростка грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей.
В Рязани полицейские поймали 14-летнего подростка за рулем автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что наряд ППС на улице Дягилевской заметили автомобиль, водитель которого выглядел слишком молодо. Полицейские остановили машину и установили, что ей управлял 14-летний местный житель.
Родителям подростка грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей.