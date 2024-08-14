В Рязани на улице Горького закроют движение с 14 августа

Ограничение связано с капитальным ремонтом участка тепловых сетей.

В Рязани на улице Горького закроют движение с 14 августа. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Ограничение связано с капитальным ремонтом участка тепловых сетей. В период с 21:00 14 августа до 23:00 25 августа будет закрыто движение транспорта по автомобильной дороге от пересечения с ул. Кудрявцева до д. 102 по ул. Горького.

На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.

Мэрия просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.