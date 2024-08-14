В Рязани мигрантов принуждают подписывать уведомление о службе в ВС РФ

Без подписи у них отказываются принимать любые документы.

В Рязани мигрантов принуждают подписывать уведомление о службе в ВС РФ. Об этом в среду, 14 августа, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на посетителей миграционного центра на Куйбышевском шоссе.

По их словам, всем иностранцам, желающим получить какие-либо документы, выдают «уведомление о прохождении военной службы по контракту в ВС РФ». В нем нужно указать свое гражданство, ФИО, год рождения и оставить подпись.

«Если ты не подписываешь, то никакие документы у тебя не принимают. Фактически заставляют заполнять, чтобы получить даже талон на подачу документов. Многие отказываются», — рассказали собеседники портала.

В уведомлении перечислены плюсы службы в ВС РФ по контракту: упрощенное получение гражданства РФ, высокое денежное довольствие, бесплатное медицинское обеспечение, вещевое обеспечение, страхование жизни, служебное жилье, отпуск и помощь семьям. Также указаны контакты пункта отбора на военную службу.