Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
22°
Чтв, 15
22°
Птн, 16
22°
ЦБ USD 90.01 -2.65 15/08
ЦБ EUR 100.31 -0.25 15/08
Нал. USD 89.50 / 90.00 14/08 18:30
Нал. EUR 98.00 / 99.28 14/08 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
1 702
В Борках провели соревнования по сапбордингу «Рязанское Лукоморье»
В соревнованиях на сапах участвовали 26 команд, в каждо...
12 августа 11:35
1 953
Условный срок за сделку со следствием. В Рязани вынесли приговор право...
Приговор одному из участников по делу о мошенничестве в...
11 августа 17:35
2 733
Успеть за 60 дней. Почему рязанцам не стоит откладывать покупку автомо...
О ситуации на российском и, в частности, рязанском авто...
6 августа 11:32
5 646
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Ростовской области супруги издевались над приемными детьми

В Ростовской области супруги издевались над приемными детьми. Об этом в среду, 14 августа, сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел в городе Сальск. Отмечается, что пара систематически избивала пятерых несовершеннолетних, запрещала им без ведома есть. Помимо этого, родители не позволяли соблюдать личную гигиену и использовать для сна спальные места.

«Супругам назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении.