В Ростовской области супруги издевались над приемными детьми

В Ростовской области супруги издевались над приемными детьми. Об этом в среду, 14 августа, сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел в городе Сальск. Отмечается, что пара систематически избивала пятерых несовершеннолетних, запрещала им без ведома есть. Помимо этого, родители не позволяли соблюдать личную гигиену и использовать для сна спальные места.

«Супругам назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении.