В Подмосковье обнаружили изрубленное тело пенсионерки

В Подмосковье обнаружили изрубленное тело пенсионерки. Об этом в среду, 14 августа, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Тело 73-летней женщины нашли в дачном доме в городском округе Ступино 13 августа. У жертвы была отрублена одна рука и одна нога.

«Найдена она была около 10 утра, родственников у нее не было, проживала в СНТ „Шахтер“ на собственном участке. На теле было много ран. Подозреваемого не нашли», — отметил собеседник канала.

На месте провели обыск, допросили соседей и председателя СНТ, сняли отпечатки пальцев. Также осмотрели автомобиль, на котором передвигался представитель погибшей.

В данный момент расследование продолжается.