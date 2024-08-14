В Подмосковье мигрант преследовал девушку и пытался изнасиловать ее в подъезде

В Подмосковье мигрант преследовал девушку и пытался изнасиловать ее в подъезде. Об этом в среду, 14 августа, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Красногорске в поселке Ильинское-Усово. 28-летний иностранец следовал за 24-летней жертвой от метро до дома на Архангельской улице, зашел вместе с ней в подъезд и начал приставать.

«Мужчина применил к своей жертве насилие, а затем совершил в отношении нее действия сексуального характера», — уточнил собеседник канала.