В Подмосковье двое подростков пострадали при попытке разжечь камин в коттедже

В Подмосковье двое подростков пострадали при попытке разжечь камин в коттедже. Об этом в среду, 14 августа, сообщил Telegram-канал «SHOT».

По данным портала, ЧП произошло ночью в Истре. Компания из шести школьников праздновала 17-летие сына владельца дома. Именинник решил развести огонь для гостей, но в процессе жидкость для розжига вспыхнула. Юношу доставили в больницу с ожогами 20% тела: у него сильно обгорели руки и грудь.

Также в реанимацию попала его одноклассница, которая пыталась помочь зажечь камин. Девочка в критическом состоянии с ожогами 99% тела.