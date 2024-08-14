В Москве таксист ранил пассажира ножом в грудь
В Москве таксист ранил пассажира ножом в грудь. Об этом в среду, 14 августа, сообщил РЕН ТВ.
Водитель набросился на 28-летнего жителя столицы вечером 12 августа в Коньково.
«Водитель такси напал на пассажира во время поездки и пырнул его складным ножом в грудь. Пострадавший выжил. На скорой его доставили в больницу с ножевым ранением», — рассказал собеседник канала.
Сотрудники полиции по горячим следам задержали нападавшего. Им оказался 45-летний мужчина.
В МВД начали проверку.