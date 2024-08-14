В Москве музыкант группы «Квартал» и экс-трубач «Машины времени» попал в ДТП

В Москве музыкант группы «Квартал» и экс-трубач «Машины времени» Александр Дитковский попал в ДТП. Об этом в среду, 14 августа, сообщает Telegram-канал «Рен ТВ. Новости».

Инцидент произошел под эстакадой в районе Садово-Сухаревской улицы. Как заявил Дитковский, один из автомобилистов отвлекся и спровоцировал массовое столкновение.

По словам музыканта, он не получил травм и сегодня уезжает на гастроли. О состоянии других участников аварии не сообщается.