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В лесу в Рязанской области нашли потерявшегося пенсионера
Мужчину искали несколько дней. Поиски проходили на болотистой местности.

В лесу в Рязанской области нашли потерявшегося пенсионера. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».

Мужчину искали несколько дней. Поиски проходили на болотистой местности. Пенсионера удалось найти кинологу.

«Дед лежал у тропинки с полной корзиной грибов, отдыхал. Когда мы его нашли, он, похоже, даже не сразу поверил, что его два дня ищут. Рассказал нам, что слышал наши крики, но решил, что это грибники переговариваются, и не хотел зря людей путать. Ночью тоже слышал сигналы, но по темному лесу выходить не стал — опасно, да и думал, что так только хуже сделает», — рассказал кинолог.