В Ленобласти женщина получила ожоги лица после взрыва газового баллона в машине

В Ленобласти женщина получила ожоги лица после взрыва газового баллона в машине. Об этом в среду, 14 августа, сообщил Telegram-канал «78 Новости».

Владелица иномарки Opel заехала на газозаправочную станцию в Кировске, чтобы пополнить 50-литровый баллон. В пути она почувствовала запах газа, остановилась и подошла к емкости с топливом, чтобы проверить. В этот момент баллон взорвался.

54-летнюю женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У нее диагностировали ожоги лица первой и второй степени.

Следственный комитет начал проверку.