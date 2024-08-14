В Касимовском районе остановили пьяного водителя иномарки

Инцидент произошел 13 августа в селе Перво. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Киа Рио», за рулем которого был 32-летний местный житель с признаками опьянения.

В Касимовском районе остановили пьяного водителя иномарки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Автоклуб города Касимов».

Инцидент произошел 13 августа в селе Перво. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Киа Рио», за рулем которого был 32-летний местный житель с признаками опьянения.

Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него обнаружено 1,635 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчине грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.