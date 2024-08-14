В Кальном рецидивист украл телефон у нового знакомого

Решается вопрос возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

В Кальном рецидивист украл телефон у нового знакомого. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В ОМВД России по Советскому району Рязани обратился 35-летний местный житель, у которого украли мобильный телефон.

Выяснилось, что все произошло на улице Кальной. Потерпевший находился в малознакомой компании и один из новых знакомых попросил у него телефон, чтобы позвонить. Мужчина отошел в сторону, сделал вид, что с кем-то разговаривает, а затем скрылся.

Вором оказался 42-летний ранее судимый за кражу житель Рязани.

Решается вопрос возбуждении уголовного дела о мошенничестве.