В июле в Рязанской области родились Лидия, Илона, Назар, Родион и Яков
Отмечается, что в прошлом месяце зарегистрировали 647 детей: 315 девочек, 332 мальчика.
В июле в Рязанской области родились Лидия, Илона, Назар, Родион и Яков. Об этом сообщается в группе Управления ЗАГС по региону.
Отмечается, что в прошлом месяце зарегистрировали 647 детей: 315 девочек, 332 мальчика.
Самыми популярными именами июля стали:
- для девочек: Ева, Василиса, София, Анна, Валерия, Виктория, Екатерина, Мария;
- для мальчиков: Иван, Дмитрий, Матвей, Тимофей, Михаил, Александр, Лев.
Редкие имена:
- для девочек — Карина, Маргарита, Лидия, Нина, Кристина, Марина, Илона, Майя;
- для мальчиков — Федор, Яков, Юрий, Семен, Родион, Платон, Назар, Олег.