В Херсонскую область отправили очередной гуманитарный груз

Напомним, Рязанский регион взял шефство над рядом территорий Херсонской области летом 2022 года.

В среду, 14 августа, от здания регионального парламента отправлена гуманитарная помощь жителям Херсонской области. В составе груза — продукты питания, средства личной гигиены, одежда, мягкие игрушки ручной работы, детские и инвалидные коляски.

Для образовательных учреждений закуплены тактические аптечки, книги, канцелярские товары и государственная символика РФ, для детских садов — художественная литература для самых маленьких.

В сборе гуманитарной помощи приняли участие депутаты и сотрудники аппарата законодательного собрания, представители правительства области, главы муниципальных образований, активисты региональных отделений партий.

Напомним, Рязанский регион взял шефство над рядом территорий Херсонской области летом 2022 года. За два года в подшефные населенные пункты отправлены тонны гуманитарного груза.

В сборе помощи приняли участие неравнодушные рязанцы. Так, жительница деревни Авдотьинка Шиловского района Нина Михалева связала мягкие игрушки. Изделия ручной работы передадут в школы и детские сады Херсонской области.