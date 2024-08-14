В Херсонскую область отправили очередной гуманитарный груз

В среду, 14 августа, от здания регионального парламента отправлена гуманитарная помощь жителям Херсонской области. В составе груза — продукты питания, средства личной гигиены, одежда, мягкие игрушки ручной работы, детские и инвалидные коляски.
Для образовательных учреждений закуплены тактические аптечки, книги, канцелярские товары и государственная символика РФ, для детских садов — художественная литература для самых маленьких.
В сборе гуманитарной помощи приняли участие депутаты и сотрудники аппарата законодательного собрания, представители правительства области, главы муниципальных образований, активисты региональных отделений партий.
Напомним, Рязанский регион взял шефство над рядом территорий Херсонской области летом 2022 года. За два года в подшефные населенные пункты отправлены тонны гуманитарного груза.
В сборе помощи приняли участие неравнодушные рязанцы. Так, жительница деревни Авдотьинка Шиловского района Нина Михалева связала мягкие игрушки. Изделия ручной работы передадут в школы и детские сады Херсонской области.