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В четверг на четырех улицах Рязани отключат холодную воду
Ее не будет с 09:00 до 15:00.

В четверг на четырех улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В четверг, 15 августа, c 09:00 до 15:00 холодной воды не будет по адресам:

  • улица Братиславская, дома №№ 6, 6 корпус 1, 8, 8 корп.1, 10 (Рязанский завод плавленных сыров), 27,27-А (корпуса РГРТУ имени Уткина);
  • улица Гагарина, дома №№ 59-а (ОКБ Спектр), 63/29 (Общежитие № 1 РГРТУ имени Уткина), 65, 80, 82, 86, 140-142, 160/2;
  • улица Полетаева, дома №№ 19/10, 22, 22 корпус 1, 24,25, 25 корпус 1, 26, 26 корпус 1, 27, 27 корпус 1, 28 (ГБУ РО Городская детская поликлиника № 1), 29,29 корпус 1, 30 (Общежитие № 3 РГРТУ имени Уткина), 31, 31 корпус 1, 33/67, 34 (ТЦ Кристалл);
  • улица Островского, дома №№ 8/20, 24 корпус 1.