Умерла советская бегунья и рекордсменка Ирина Подъяловская

Она была чемпионкой СССР и Универсиады 1983 года. В 1984 году сборная СССР с Подъяловской в составе установила мировой рекорд в эстафете 4×800 м, который с тех пор так и не был побит.

На 65-м году жизни умерла советская бегунья и рекордсменка Ирина Подъяловская. Об этом сообщили на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Отмечается, что спортсменки и заслуженного мастера спорта СССР не стало 13 августа. Она умерла после продолжительной болезни.

Подъяловская была чемпионкой СССР и Универсиады 1983 года. В 1984 году сборная СССР с Подъяловской в составе установила мировой рекорд в эстафете 4×800 м, который с тех пор так и не был побит.

Фото: сайт Всероссийской федерации легкой атлетики