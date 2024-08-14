У россиян начнут забирать дачные участки за сорняки и мусор

К участкам, подлежащим изъятию, будут относиться те, которые заболочены, захламлены или заросли сорняками, а также участки, на которых не начато строительство в течение двух лет.

У россиян начнут забирать дачные участки за сорняки и мусор. Об этом сообщает РБК .

С 1 марта 2025 года в России начнут изымать дачные участки за сорняки и мусор. Росреестр разработал новые постановления, которые позволяют изымать неиспользуемые земельные участки, если владельцы не проведут необходимые работы в течение трех лет.

К участкам, подлежащим изъятию, будут относиться те, которые заболочены, захламлены или заросли сорняками, а также участки, на которых не начато строительство в течение двух лет.

Закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным.