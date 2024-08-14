Скончался трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков

Ушакову было 76 лет. В 1966 году Ушаков впервые принял участие в соревнованиях по биатлону, а уже через год стал лучшим среди юниоров. В 1970 году его включили в сборную команду СССР для участия в чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), там Ушаков завоевал золото в эстафетной гонке.

Скончался трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков. Об этом сообщает Союз биатлонистов России со ссылкой на Федерацию биатлона Удмуртской Республики.

Ушакову было 76 лет. В 1966 году Ушаков впервые принял участие в соревнованиях по биатлону, а уже через год стал лучшим среди юниоров. В 1970 году его включили в сборную команду СССР для участия в чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), там Ушаков завоевал золото в эстафетной гонке.

После этих соревнований ему присвоили звание заслуженного мастера спорта СССР.

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости