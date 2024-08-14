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Рязанская строительная компания приняла участие в турнире среди офисов

В Рязани для местных компаний проходит турнир среди офисов. Соревнования организованы на новой площадке «Фабрики офисных процессов», которая появилась благодаря поддержке нацпроекта «Производительность труда».

Среди задач турнира «Фабрики офисных процессов», который проводит Региональный центр компетенции Агентства развития бизнеса Рязанской области, ― обмен передовым опытом среди участников, вовлечение команд в культуру непрерывных улучшений и совершенствование знаний в области бережливого производства.

14 августа команда сотрудников ГК «Фибратек» пробовала свои силы в турнире. За 3 офисных раунда участникам необходимо было улучшить такие показатели офисных процессов, как прибыль, затраты на один договор, время протекания процесса на один договор, количество заключенных договоров.

Результаты и имена победителей объявят в конце сентября.