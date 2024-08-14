Россиян предупредили о новой схеме обмана с оформлением «льготы» в честь юбилея

Мошенники звонят людям старше 50 лет, представляются сотрудниками энергоснабжающей организацией

Россиян предупредили о новой схеме обмана с оформлением «льготы» в честь юбилея. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на агентство «Прайм».

Мошенники звонят людям старше 50 лет, представляются сотрудниками энергоснабжающей организацией и предлагают оформить «льготу» в честь юбилея.

Злоумышленники просят заполнить форму с указанием личной информацию, в том числе и счет, с которого происходит оплата.

Потом сообщают, что нужно перейти по ссылке и подтвердить личность через Госуслуги.