Резиденты «Рязанского» поддерживают идею создания «парка в парке»

13 августа генеральный директор Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин и представители ООО «СТК-Завод Металлических Конструкций» встретились на строительной площадке будущего производственного комплекса в индустриальном (промышленном) парке «Рязанский». Обсуждались как ход реализации инвестиционного проекта в целом и участие Корпорации развития в его поддержке, так и тема создания «парка в парке».

«По поручению курирующего инвестблок зампреда регионального правительства Артема Никитина Корпорация развития — управляющая компания индустриального парка „Рязанский“ — координирует взаимодействие с резидентами по вопросу благоустройства их территорий. Сегодня обсудили планы пространственного оформления компании „СТК-ЗМК“. Резидент пошел навстречу нашему предложению. Уже этой осенью он планирует к запуску первую очередь своего производственно-складского комплекса и учтет концепцию „парка в парке“ при планировке благоустройства участка», — прокомментировал Вячеслав Несин.

По словам исполнительного директора «СТК-ЗМК» Евгения Ящишина, здания первой очереди проекта завода по производству металлоконструкций в парке «Рязанский» готовы на 90%.

«Мы полностью укладываемся в „дорожную карту“ и в ближайшие месяц-другой приступим к выпуску изделий на своей новой площадке. Все оборудование готово к установке, сотрудники — к работе в новом цехе. Для нас принципиально важно создать для коллектива условия, в которых будет максимально комфортно трудиться. Заготовительный цех спроектирован таким образом, чтобы обеспечить сотрудников естественным освещением, оптимальным температурным режимом независимо от времени года и погоды на улице», — поделился Ящишин.

Он также рассказал, что при проектировании комплекса уделялось внимание эффективности производственного процесса — «по прямой линии, без лишних маневров». Для доставки сырья со склада и вывоза готовых изделий резидент проложил железнодорожную ветку, соединяющую цех и склад. По «бережливым» принципам предприятие также выстроит процесс изготовления металлоконструкций.

«Завод в парке „Рязанский“ — проект, в который наше предприятие вложило весь опыт, полученный на нашем первом производстве на Ряжском шоссе», — отметил Евгений Ящинин.

Первое производство «СТК-ЗМК» вышло на рынок строительных металлоконструкций в 2017 году, начав с 200 тонн изделий в месяц. Сейчас объем вырос кратно и превысил 1300 тонн в месяц.

Завершить вторую очередь проекта в индустриальном парке «Рязанский» и выйти на полную мощность инвестор планирует в третьем квартале 2027 года. По предварительным расчетам, объем инвестиций составит не менее 370 млн рублей, который резидент вложит в строительство зданий комплекса и оборудование. На заводе будет создано порядка 160-180 рабочих мест.