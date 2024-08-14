Путин назначил судей и их заместителей в Рязани и области
Отмечается, что глава государства подписал соответствующий указ.
Президент России Владимир Путин назначил судей и их заместителей в Рязани и области. Об этом сообщается в группе «Рязанский областной суд» «ВКонтакте».
Отмечается, что глава государства подписал соответствующий указ.
Заместителем председателя Скопинского районного суда Рязанской области назначена Ольга Герасимова, зампредом Советского районного суда Рязани — Сергей Сафонов.
Судьей Железнодорожного районного суда стала Анна Кузнецова, судьей Московского районного суда — Екатерина Коверкина.