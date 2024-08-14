Пострадавшим в Курской области единовременно выплатят по 25 тысяч рублей
Всего на эти цели направят около 600 миллионов рублей.
Пострадавшим в Курской области единовременно выплатят по 25 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт правительства.
«Единовременная выплата в рамках действующего статуса ЧС федерального масштаба составит 15 тысяч рублей. С учетом единовременной материальной помощи в 10 тысяч рублей общая сумма выплат составляет 25 тысяч рублей», — говорится в релизе.
Всего на эти цели направят около 600 миллионов рублей.